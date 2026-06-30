Finlandia dice adiós a la telefonía fija

Finlandia puso este martes fin a las llamadas telefónicas por línea fija después de que el operador de la última gran red fija del país clausurara el servicio con una conversación final de carácter simbólico.

El cierre se produjo cuando Elisa, el último gran operador finlandés que mantenía una red de telefonía fija, dejó de prestar este servicio.

La última persona en descolgar un teléfono de esa red fue Jarkko Saarimäki, director de la Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones (Traficom), desde el museo telefónico de Elisa, en Helsinki.

Al otro lado de la línea, en Londres, se encontraba el director ejecutivo de Elisa, Topi Manner.

Ambos conversaron sobre sus recuerdos de la telefonía fija. Manner recordó que, cuando hizo un curso de idiomas en Londres durante su adolescencia en la década de 1980, solo podía llamar a casa una vez por semana y siempre a una hora previamente acordada para asegurarse de que su familia estuviera presente.

También hablaron sobre el futuro de las tecnologías móviles antes de despedirse con un informal “kuulemiin”, que en finés significa “hablamos luego”.

La red de telefonía fija del país nórdico estaba en funcionamiento desde la década de 1880.

Finlandia -cuna de la empresa pionera de la telefonía móvil Nokia- fue abandonando las líneas fijas desde comienzos de este siglo, a medida que los teléfonos móviles se hicieron cada vez más comunes.

Cuando anunció en enero su decisión de retirar la red de telefonía fija - paso que sus competidores ya habían dado anteriormente-, Elisa señaló que apenas le quedaban “unos pocos miles” de abonados a este servicio y que llevaba años sin comercializar nuevas líneas.

Otros países siguen el mismo camino que Finlandia.

Estonia y los Países Bajos ya desmantelaron sus redes públicas de telefonía fija conmutada.

A partir de este martes, los únicos proveedores de líneas fijas en Finlandia serán operadores locales, que actualmente prestan servicio a unos pocos miles de abonados para llamadas locales, informó la radiotelevisión pública Yle.