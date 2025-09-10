Firefox resume páginas web con solo agitar el iPhone

Los usuarios de iPhone que utilicen el navegador Firefox para iOS podrán “agitar” el teléfono para obtener un resumen de la página web que están viendo con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

‘Agitar para resumir en iOS’ es una nueva función de Firefox que ayuda a los usuarios a obtener la información que necesitan “en segundos”, evitando con ello tener que leer páginas completas.

Para ello, solo tienen que “agitar” el iPhone cuando tengan abierta una página web en el navegador, aunque también tendrán la posibilidad de obtener el resumen al pulsar sobre el icono con forma de rayo o con la opción ‘Resumir página’, del menú de opciones.

Como detalla Mozilla, ‘Agitar para resumir en iOS’ funciona solo en páginas web que tengan artículos, tutoriales o reseñas de menos de 5.000 palabras, como explican desde Mozilla en su blog oficial.

Esta función está disponible para los iPhone, a partir del modelo de iPhone 15 Pro, que tengan instalado el sistema operativo iOS 26, en los que utiliza Apple Intelligence. En versiones de iOS anteriores, Mozilla ha explicado que se encarga su IA en la nube, donde de manera segura la página se envía a sus servidores, se resume y se devuelve al usuario.

‘Agitar para resumir en iOS’ se habilitará esta semana primero para los usuarios de Firefox para iOS de Estados Unidos en inglés, aunque la compañía planea extenderlo a más usuarios.