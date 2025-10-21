Google cesa oficialmente las tecnologías enmarcadas en su iniciativa Privacy Sandbox

Google ha anunciado el cese de diez tecnologías enmarcadas en su iniciativa Privacy Sandbox debido a su baja adopción, lo que marca un paso más hacia la finalización oficial del proyecto que pretendía reemplazar las ‘cookies’ de terceros en Chrome.

Privacy Sandbox es la propuesta de Google para ofrecer publicidad digital respetuosa con los datos de los usuarios y proteger la privacidad de las personas ‘online’. En este marco, la compañía ha estado trabajando desde el año 2019 para eliminar las ‘cookies’ de seguimiento de terceros en Chrome con API alternativas.

Sin embargo, esta iniciativa ha sufrido varios retrasos en su implementación y, aunque el cese de las ‘cookies’ de terceros en Chrome se llegó a probar con el uno por ciento de los usuarios de Google a nivel global y estaba previsto que se extendiese a todos los usuarios a comienzos de 2025, Google acabó dando marcha atrás en este proyecto.

Concretamente, la tecnológica detalló en abril de este año que no eliminará definitivamente las ‘cookies’ de terceros en Chrome, sino que serán los propios usuarios los que elijan la configuración de privacidad y seguridad según sus necesidades para el navegador. Asimismo, Google indicó que mantendría activa la iniciativa Privacy Sandbox con las API y que compartiría una hoja de ruta actualizada para estas tecnologías.

Ahora, en otro cambio de rumbo, el vicepresidente de privacidad de Sandbox, Anthony Chávez, ha anunciado la retirada oficial de diez de las tecnologías enmarcadas en la iniciativa, debido a la baja adopción de estas API.

Tal y como ha compartido en un comunicado en su blog, las tecnologías de Privacy Sandbox retiradas son: Attribution Reporting API (Chrome y Android), IP Protection, On-Device Personalization, Private Aggregation (incluido Shared Storage), Protected Audience (Chrome y Android), Protected App Signals, Related Website Sets (incluidos requestStorageAccessFor y Related Website Partition), SelectURL, SDK Runtime y Topics (Chrome y Android).

“Seguiremos los procesos de Chrome y Android para la retirada gradual de estas tecnologías y compartiremos actualizaciones en nuestro sitio para desarrolladores”, ha aclarado Chávez, al tiempo que ha subrayado que utilizarán los aprendizajes hallados con estas tecnologías para futuras áreas.

En este sentido, junto al cese de dichas tecnologías, Google pretende cancelar oficialmente la iniciativa de Privacy Sandbox. Según declaraciones de un portavoz de Google a AdWeek, la compañía continuará trabajando para mejorar la privacidad en Chrome, Android y la web pero se “distanciará de la marca Privacy Sandbox”.

“Agradecemos a todos los que contribuyeron a esta iniciativa y seguiremos colaborando con la industria para desarrollar y mejorar las tecnologías de plataforma que contribuyen a una web próspera y saludable”, ha concluido el portavoz.