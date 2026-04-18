Investigación contra X en Francia seguirá aunque Elon Musk no se presente

La comparecencia o ausencia del multimillonario Elon Musk frente a magistrados franceses en el marco de una investigación contra la red social X 'no constituye un obstáculo' para la continuación del caso, según la fiscalía de París.El ente investigador indaga la responsabilidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil y el uso del modelo de inteligencia artificial de X para la creación de 'deepfakes', es decir, montajes ultrarrealistas de carácter sexual, sin consentimiento de las víctimas.'La investigación abierta en enero de 2025 se refiere a posibles infracciones por parte de la plataforma X de la legislación francesa, a la que, evidentemente, debe ajustarse en territorio francés', recordó el sábado la Fiscalía de París, consultada por la AFP.A principios de febrero, la justicia marcó las oficinas de X y citó a Musk, de 54 años, para dar explicaciones sobre los presuntos excesos en su red social.El magnate, también dueño de empresas como SpaceX o Tesla, junto con la antigua directora general de X, Linda Yaccarino, están siendo investigados 'en su calidad de administradores (...) de la plataforma X en el momento de los hechos', explicó la fiscal Laure Beccuau.Pero 'su presencia o su ausencia no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones', añadió la fiscalía.En esta etapa, la plataforma X no está siendo objeto de acciones penales.La fiscal Beccuau había explicado que las declaraciones voluntarias 'de los directivos deben permitirles exponer su versión de los hechos, y en su caso, las medidas de adecuación previstas'.Por este caso, 'las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X', recordó la fiscalía parisina.