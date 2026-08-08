Tecnología

La IA gana espacio en los laboratorios clínicos, pero persisten barreras para su adopción

La IA gana espacio en los laboratorios clínicos, pero persisten barreras para su adopción
Redacción Web
08 de agosto de 2026

La inteligencia artificial (IA) está comenzando a transformar el trabajo en los laboratorios clínicos mediante herramientas que apoyan el diagnóstico, automatizan procesos y facilitan el manejo de datos. Sin embargo, su incorporación depende del conocimiento, la preparación y la confianza de los profesionales.

Un estudio realizado en Panamá evaluó la percepción, el conocimiento, los patrones de uso y las principales barreras para la adopción de esta tecnología entre estudiantes y profesionales de Tecnología Médica.

La investigación, desarrollada entre enero y febrero de 2026, incluyó a 103 participantes: 58 profesionales de laboratorio clínico e investigación y 45 estudiantes.

Los resultados mostraron una actitud favorable hacia el uso de la IA y el reconocimiento de su potencial para mejorar la eficiencia de los laboratorios. Los estudiantes reportaron mayor familiaridad con estas herramientas y las utilizaron principalmente con fines académicos, mientras que los profesionales señalaron usos relacionados con la docencia, revisión de literatura, análisis de datos y apoyo al diagnóstico.

Entre las principales barreras identificadas están la falta de conocimiento, la ausencia de políticas institucionales, las limitaciones de infraestructura y los costos. Además, la mayoría de los participantes consideró indispensable mantener la supervisión humana y manifestó interés en recibir capacitación formal sobre el uso de la IA.

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