La Senacyt presenta propuesta para regular la inteligencia artificial

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentó un proyecto de innovación regulatoria para el desarrollo de lineamientos sobre la gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial (IA) en Panamá.

El proyecto fue presentado durante el Foro Regional de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para las Américas, realizado el 16 y 17 de junio en Cartagena de Indias, Colombia.

Conforme al reporte, “la iniciativa busca diseñar y validar instrumentos normativos orientadores, entre ellos guías y lineamientos, para clasificar los niveles de impacto de los sistemas de inteligencia artificial, establecer criterios de supervisión y definir salvaguardas para su implementación”.

De acuerdo con la Senacyt, la elaboración de estos documentos se desarrollará mediante un proceso participativo que incluirá a representantes del sector público, el sector privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil y otros actores potencialmente afectados, con el propósito de incorporar un enfoque multidisciplinario en la construcción de las futuras directrices.

La entidad indicó que la implementación de este plan piloto permitirá obtener aprendizajes sobre mecanismos de experimentación regulatoria, con el objetivo de aportar insumos para el diseño de políticas públicas relacionadas con tecnologías emergentes y facilitar la adaptación de los marcos regulatorios a los avances en inteligencia artificial.