La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, sino a darnos superpoderes. Así lo afirma el experto puertorriqueño Obed Borrero, conocido como el 'Tech Guru'. 'Creemos que la inteligencia artificial es una herramienta para potenciar y ayudarte a estudiar y hacer más cosas', explica Borrero, enfatizando que el verdadero valor está en usarla como un asistente personal y nunca para hacer trampa o simplemente 'copiar y pegar'.Para los estudiantes que buscan dominar temas difíciles como la química o las matemáticas, herramientas como Google Gemini y NotebookLM son aliadas indispensables, afirmó. Esta última permite convertir aburridos PDF en 'libretas inteligentes' capaces de generar resúmenes, mapas mentales y hasta podcasts personalizados sobre tus propias notas de clase. Como bien dice el experto: 'Imagínate que no entiendes un tema y puedas crear un audio en español... específicamente de lo que el profesor te asignó', permitiéndote estudiar mientras vas de camino a casa.Borrero también recomienda Gamma.app para crear presentaciones visuales creativas.