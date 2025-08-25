$!Las mejores apps de viajes

En plena era digital, viajar ya no empieza en el aeropuerto: comienza en tu celular. Desde planificar itinerarios hasta reservar hoteles, traducir idiomas o encontrar el mejor lugar para comer, las apps de viajes se han convertido en compañeras indispensables para trotamundos modernos y aventureros ocasionales.

El tecnólogo Alex Neuman, creador de Vida Digital, recomienda la app Hopper para cazar las mejores ofertas de vuelos. Resalta que esta aplicación te permite rastrear precios y configurar alertas, notificándote del momento ideal para comprar tus boletos. Una vez en tu destino, el roaming ya no será un problema gracias a las eSIM. Cuenta que apps como Airalo, Holafly o Maya Mobile te permiten comprar paquetes de datos virtuales mucho más económicos, activándose apenas llegas al país.

Además, el experto aconsejó descargar los mapas del lugar que visitarás antes de viajar, así podrás usarlos sin conexión. Asimismo, para los dispositivos, el tecnólogo agregó que un consejo sencillo, pero crucial, es investigar los voltajes y conectores del sitio que visitas. De no hacerlo, recuerda que muchos hoteles pueden prestarte o alquilarte un adaptador.

Viajar ya no se trata solo de recorrer kilómetros, sino de vivir experiencias inteligentes.