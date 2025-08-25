Tecnología

Las mejores apps de viajes

Estas aplicaciones y plataformas, disponibles en Android e iOS, hacen que cada aventura sea más fácil, segura e inolvidable

Las mejores apps de viajes
TripAdvisor: Sirve para que los viajeros consulten opiniones y reseñas de otros usuarios sobre hoteles, restaurantes, atracciones y experiencias turísticas antes de planificar un viaje, y también permite a los negocios del sector turístico crear perfiles, atraer clientes y gestionar su reputación online a través de los comentarios y la interacción con los viajeros. Asimismo, ofrece foros de discusión para interactuar con otros viajeros y obtener recomendaciones personalizadas. Después de visitar un lugar, puedes escribir tu propia reseña y subir fotos haciendo clic en “Escribir una opinión” en el perfil del sitio o desde tu página personal. En muchos casos, puedes realizar reservas directamente desde la app.
Las mejores apps de viajes
Airalo: Plataforma que vende eSIMs (SIMs digitales), permitiendo a los viajeros comprar planes de datos para más de 200 países y regiones sin usar una tarjeta SIM física. Ofrece periodos de 7, 15 o 30 días.
Las mejores apps de viajes
Google Maps: Es un servicio de mapas en línea que sirve para buscar y encontrar lugares, obtener indicaciones (con navegación por voz), explorar el mundo con imágenes de satélite y Street View.
Las mejores apps de viajes
Booking: Está en línea y facilita la reserva de alojamientos, vuelos, alquiler de coches y otras experiencias turísticas a nivel mundial. Ofrece millones de opciones de hospedaje y otros servicios relacionados con viajes.
Las mejores apps de viajes
Hopper: Es una aplicación móvil que sirve para reservar vuelos, hoteles y alquileres de autos utilizando algoritmos que predicen los precios y ayudan a los usuarios a encontrar las mejores ofertas.
Las mejores apps de viajes
Citymapper: Una app y web de mapeo y transporte urbano que permite planificar y navegar viajes con opciones de movilidad, incluyendo transporte público, caminar, bicicleta y servicios como Uber.
Las mejores apps de viajes
Zulema Emanuel
25 de agosto de 2025

En plena era digital, viajar ya no empieza en el aeropuerto: comienza en tu celular. Desde planificar itinerarios hasta reservar hoteles, traducir idiomas o encontrar el mejor lugar para comer, las apps de viajes se han convertido en compañeras indispensables para trotamundos modernos y aventureros ocasionales.

El tecnólogo Alex Neuman, creador de Vida Digital, recomienda la app Hopper para cazar las mejores ofertas de vuelos. Resalta que esta aplicación te permite rastrear precios y configurar alertas, notificándote del momento ideal para comprar tus boletos. Una vez en tu destino, el roaming ya no será un problema gracias a las eSIM. Cuenta que apps como Airalo, Holafly o Maya Mobile te permiten comprar paquetes de datos virtuales mucho más económicos, activándose apenas llegas al país.

Además, el experto aconsejó descargar los mapas del lugar que visitarás antes de viajar, así podrás usarlos sin conexión. Asimismo, para los dispositivos, el tecnólogo agregó que un consejo sencillo, pero crucial, es investigar los voltajes y conectores del sitio que visitas. De no hacerlo, recuerda que muchos hoteles pueden prestarte o alquilarte un adaptador.

Viajar ya no se trata solo de recorrer kilómetros, sino de vivir experiencias inteligentes.

$!Las mejores apps de viajes
Tags:
tecnología
|
apps
|
viajes
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR