Las redes sociales chinas incorporan etiquetas para identificar el contenido generado por IA

Las redes sociales chinas más populares han incorporado una serie de etiquetas para identificar el contenido generado con inteligencia artificial para cumplir con una nueva una ley nacional que busca una mayor supervisión de esta tecnología.

Este lunes entró en vigor en China una nueva ley que exige a las plataformas y redes sociales incorporar una serie de etiquetas que identifiquen el contenido sintético generado por una herramienta de IA, ya sea texto, imágenes, vídeos, o audio.

Las etiquetas deben ser tanto explícitas, que se muestren claramente visibles para los usuarios, como indicaciones, advertencias o logotipos; como implícitas, a través de metadatos insertados en los contenidos, que incluyan información identificativa y rastreable.

Redes sociales como WeChat, Douyin, Weibo y RedNote han incorporado las etiquetas este lunes, con un enfoque que insta los usuarios a etiquetar sus contenidos de manera proactiva y que se complementa con el trabajo interno para identificarlos o para rastrear su origen, y con herramientas para informar de contenido no etiquetado que debería estarlo.

La regulación, promulgada en marzo, fue redactada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC) junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración Nacional de Radio y Televisión, como informan en South China Morning Post.

Con ella, se busca “promover el desarrollo sostenible de la inteligencia artificial, estandarizar la identificación de contenido sintético generado por ella, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, las personas jurídicas y otras organizaciones, y salvaguardar el interés público”.