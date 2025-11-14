Linaje alemán, ritmo de IA y un trap inesperado: rarezas de la elección chilena

Tres candidatos favoritos de origen alemán, mítines al ritmo del heavy metal creado con inteligencia artificial (IA) y un trap viral de una conservadora: estas son algunas curiosidades de la campaña para la elección presidencial chilena de este domingo.

- Linaje alemán -

"Danke schön (muchas gracias, en alemán)", respondió Evelyn Matthei, candidata de la derecha conservadora, cuando el lunes Johannes Kaiser detuvo el último debate televisado para saludarla y entregarle una rosa por su cumpleaños 72.

Junto a José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, los tres forman parte de la comunidad alemana en Chile, y son favoritos para suceder al izquierdista Gabriel Boric.

La comunista Jeannette Jara encabeza los sondeos, pero no obtendría los votos suficientes para abrochar una victoria en primera vuelta y se mediría en un balotaje con Kast. El tercer lugar lo pelean Kaiser y Matthei.

Como el grueso de la colonia alemana en Chile, que conforman medio millón de personas de 20 millones de habitantes, los antepasados de Matthei llegaron al sur del país en el siglo XIX.

El padre de Kast formó parte del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, se casó y emigró a Chile a comienzos de la década de 1950.

El abuelo paterno de Kaiser huyó del régimen de Hitler, contó el candidato, quien suele llevar consigo gemelos en sus camisas con el símbolo de la cruz de hierro alemana.

- El uso de la IA en la campaña -

"Defiende la verdad con la fuerza y el valor, defiende la verdad contra el zurdo y el traidor". Así resuena la pieza de heavy metal en los actos de campaña del ultraderechista Kaiser.

La canción recuerda a las que retumban en los mítines del presidente argentino, Javier Milei.

La letra y la voz fueron hechas por colaboradores de la campaña, pero todos los instrumentos fueron producidos con IA, confirmó el equipo de Kaiser a la AFP.

No ha sido el único que utilizó esta herramienta en campaña. El progresista Marco Enríquez-Ominami, que apenas marca en las encuestas, creó parte de su publicidad electoral con IA.

En uno de sus videos, muestra a su rival Kast con la pose y vestimenta del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990).

O a Matthei piloteando uno de los aviones Hawker Hunter que bombardearon el palacio presidencial durante el golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

- El trap de Matthei -

"No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn, mirando pa' adelante", se escucha cantar a una mujer mientras Evelyn Matthei mira a la cámara con semblante serio y brazos cruzados rodeada de jóvenes bailando.

Fue la apuesta musical en formato trap con la que la candidata de la derecha conservadora salió a la caza de los votos de los más jóvenes, con una fuerte crítica al gobierno de Boric y a José Antonio Kast.

El video se volvió viral y suma más de 6 millones de reproducciones en YouTube. Pero los comentarios critican la falta de ritmo, la inmóvil postura de Matthei junto a los bailarines y las rimas sin sentido.

El candidato republicano calificó la estrategia como "un error terrible". "Lamento que haya caído tan bajo", aseguró Kast.