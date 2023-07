Lo que se sabe de Threads, el nuevo rival de Twitter lanzado por Meta

Menos de 24 horas después de su lanzamiento el miércoles, la nueva red social de Meta, la aplicación de mensajes escritos Threads, inspirada en Twitter, ya ha revolucionado el sector, llevada por la potencia del grupo de Mark Zuckerberg.

- Treinta millones de suscriptores -

Threads alcanzó ese umbral en menos de 24 horas, según el CEO de Meta, Zuckerberg. Como era de esperar, la aplicación encabeza las descargas en la tienda de Apple. Este es, de lejos, un récord absoluto en términos de descargas.

El récord no oficial lo ostentaba hasta ahora el juego "Mario Kart Run", con 20 millones de usuarios en un día, en 2019.

- Accesible en 100 países, pero no en la UE -

El nuevo sitio de microblogging está disponible en casi todos los principales países del mundo, a excepción de los de la Unión Europea.

Meta optó por posponer allí el lanzamiento de Threads mientras aclara las implicaciones de la nueva regulación europea sobre mercados digitales (DMA), que entró en vigor en mayo.

- ¿Cuándo estará disponible Threads en la UE? -

Instagram tiene la intención de ofrecer el producto a los usuarios de la Unión Europea. Pero el propio modelo de Threads, que se basa en una estrecha relación con Instagram con la consolidación de datos del mismo usuario en los dos servicios, no pudo cumplir con los criterios de la DMA.

La DMA prohíbe claramente el cruce, por parte del mismo grupo, de datos recopilados en varias aplicaciones diferentes.

- Sin publicidad... por el momento -

La plataforma no incluye publicidad en su versión actual. "Si tiene éxito, si creamos algo que mucha gente ame y use, con el tiempo lo monetizaremos, estoy seguro", dijo el jefe de Instagram, Adam Mosseri, a The Verge. "Y estoy bastante seguro de que el negocio modelo será la publicidad".

Todas las redes similares a Threads o Twitter obtienen la gran mayoría de sus ingresos de la publicidad.

- Un clon de Twitter más rudimentario -

El diseño de Threads se ve exactamente como su rival del pajarito, hasta la marca azul para cuentas verificadas.

A diferencia de Twitter, donde ahora el único criterio para la atribución de una marca es adquirir una suscripción paga, Threads verifica que la cuenta sea efectivamente la de la persona cuyo nombre se muestra.

Cada publicación está limitada a un máximo de 500 caracteres y puede incluir fotos o videos de hasta cinco minutos de duración.

Por ahora, el software solo ofrece una columna y no le permite crear nuevos hilos para restringir los mensajes que se muestran a ciertos temas o ciertas cuentas.

A Threads solo se puede acceder en dispositivos móviles y no en una computadora portátil o de escritorio.

"Carece de muchas funciones básicas: búsqueda [por palabra], palabras clave, un hilo o "feed" (para seguir las cuentas a las que uno está suscrito)", reconoció, en su cuenta, Adam Mosseri. "Estamos trabajando en ello (...) pero lleva tiempo".

Por otro lado, le dijo a The Verge que, tal como está, Meta no quiere crear mensajes directos (DM) entre usuarios, una característica popular en Twitter. La moderación de contenido es la misma que en Instagram, dijo el jefe de esta última plataforma.

- Celebridades y marcas ya lo han adoptado -

Las cantantes Shakira y Jennifer López, el jugador de baloncesto Stephen Curry, el cantante, productor y creador Pharrell Williams y Oprah Winfrey ya se han sumado a Threads y han publicado varios mensajes

En cuanto a marcas, Netflix, Spotify, Amazon o Coca-Cola también han abierto una cuenta oficial.

"Sería genial si se hiciera realmente grande, pero estoy más interesado en que se vuelva culturalmente relevante que en atraer a cientos de millones de usuarios", dijo Adam Mosseri a The Verge.