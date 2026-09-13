López aboga por una IA regulada y “al servicio del ser humano”

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado este domingo por una Inteligencia Artificial (IA) regulada y al “servicio del ser humano”.

En los últimos días, expertos y líderes de empresas del sector, como el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, o el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, han advertido sobre el riesgo del mal uso de la inteligencia artificial.

En este contexto, López ha defendido en sus redes sociales que la “innovación es compatible con la regulación” y ha apostado por desarrollar “una IA confiable, al servicio del ser humano”.

“España está gobernando la IA”, ha reivindicado también López, que ha apuntado a propuestas impulsadas desde el Ejecutivo o aprobadas durante la Presidencia española de la UE, como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la prohibición de los sistemas que generan ‘deepfakes’ sexuales y pornografía sexual, o la Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, entre otras.

“Nos alegra que cada vez más voces de la propia industria pongan el foco en la seguridad de la IA”, ha añadido.