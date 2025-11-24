Los videojuegos más esperados del 2026

El 2026 se perfila como un periodo monumental para los videojuegos, prometiendo una oleada de títulos que abarcan desde ambiciosos mundos abiertos hasta terror psicológico y acción de espionaje.

La nueva consola de Nintendo, la Switch 2, será una de las grandes protagonistas, recibiendo versiones mejoradas de clásicos, como la edición especial de Animal Crossing: New Horizons con gráficos actualizados y mejoras en el multijugador y el gameplay (incluyendo el uso de un megáfono virtual).

El terror de supervivencia regresa con Resident Evil: Requiem, la trama promete conectar con los orígenes de Raccoon City, enfocándose en el survival horror y el terror psicológico. Por otro lado, los fans de la acción elegante tienen una cita con 007 First Light, el juego que explorará la historia de origen de James Bond, mostrando cómo el agente se gana su icónica “Licencia para matar”.

Además, Final Fantasy VII Remake Intergrade romperá su exclusividad con PlayStation, llegando a Switch 2 y Xbox Series.

Finalmente, el primer trimestre de 2026 trae una avalancha de lanzamientos. Enero arranca con fuerza con Pathologic 3 y Code Vein 2. Para febrero llegan títulos como My Hero Academia: All’s Justice, el deportivo Mario Tennis Fever y el shooter Tokyo Xtreme Racer. En marzo, podrán disfrutar de Pokémon Pokopia, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Saros y Copa City.