Meta bloquea a los usuarios de la UE el acceso a Threads

Meta ha comenzado a bloquear el acceso a todos los usuarios de la Unión Europea (UE) a su nueva ‘app’ Threads, aunque hayan intentado acceder a través de una conexión con VPN, ya que aún no está disponible en la mayoría de los países europeos por la regulación de protección de datos.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg lanzó su nueva plataforma de ‘microblogging’, ideada para compartir ideas y tendencias con texto, el pasado 5 de julio, con la que pretende que “las comunidades se reúnan para discutir todo, desde los temas que te interesan hoy hasta lo que será tendencia mañana”.

Aunque la ‘app’ se lanzó en más de 100 países a nivel global, los pertenecientes a Unión Europea no estaban en esta lista. Esto se debe a que, tal y como indicó un portavoz de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Threads aún no puede operar porque utiliza los datos de los usuarios de Instagram, lo que incluye la información relativa al comportamiento y la publicidad, algo no permitido bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Ahora, Meta ha implementado “medidas adicionales” para evitar que los usuarios pertenecientes a los países de la UE donde esta plataforma no está habilitada puedan acceder a Threads. De forma que se bloquea el acceso a la plataforma aunque se intente entrar a través de una conexión con VPN.

Así lo ha señalado la plataforma a través de un comunicado a TechCrunch, donde también ha detallado que “Europa sigue siendo un mercado increíblemente importante para Meta” y que, por ello, esperan que Threads esté disponible en todos los países de la UE “en el futuro”. Algunos usuarios también han reportado este problema, al comprobar que estas medidas adicionales de Meta prohíben la entrada a la plataforma “incluso con una VPN”.

Cabe recordar que Threads alcanzó los 100 millones de usuarios en menos de una semana tras su lanzamiento, según datos recopilados por Quiver Quantitative, que ha estado llevando a cabo un recuento de cuentas suscritas desde que se puso a disposición de los usuarios.

Tal y como muestra la página de Threads en la App Store, siguiendo la política de privacidad de Apple, la red social recopila datos sobre salud y actividad física, información financiera, información de contacto (dirección física, email, teléfono), el contenido que comparte el usuario o el historial de navegación.

Asimismo, recaba información sobre el uso de datos móviles, diagnósticos del sistema, compras, ubicación, contactos, historial de búsqueda, identificadores de usuario y dispositivo, información sensible y otros no especificados en las categorías disponibles.