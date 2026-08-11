Meta y TikTok aceptan reforzar verificación tras crisis en Ceuta (UE)

La Unión Europea anunció este martes que Meta y TikTok habían aceptado reforzar la verificación de hechos frente a la desinformación vinculada a la reciente entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Los expertos aseguran que la propagación de desinformación en redes sociales contribuyó a la llegada de 72.000 migrantes al territorio español en los últimos días de julio, que se saldó con decenas de muertos.

Según expertos y los propios migrantes, muchos acudieron al enclave cuando empezó a circular en línea que “la frontera de Ceuta está abierta”.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, instó en los últimos días a Meta y a TikTok a actuar de forma contundente para frenar estos rumores. Este martes señaló que había establecido un mecanismo para cooperar mejor con ellas.

“Las plataformas confirmaron que activaron sus protocolos de crisis y (...) se decidió que se pondría en marcha un mecanismo ad hoc de aumento de la coordinación y cooperación”, declaró a la prensa un portavoz de la Comisión, Balazs Ujvari.

El mecanismo puede activarse en tiempos de crisis con el objetivo de ayudar a que las plataformas “reciban mejor información por parte de los verificadores de hechos” de posible “desinformación dañina relacionada, por ejemplo, con un posible nuevo cruce masivo de la frontera”, dijo.

AFP figura entre los medios de comunicación externos que son remunerados por algunas plataformas en línea, incluida Meta, por su labor contra la desinformación, y es uno de los socios de verificación de hechos del grupo en España.

Un portavoz de Meta afirmó que un equipo estaba “monitorizando la situación en Ceuta en tiempo real y eliminando contenido que vulnera nuestras políticas”.

TikTok también subrayó que tiene normas estrictas contra el contenido que fomenta o facilita el tráfico de personas y los cruces ilegales de fronteras.