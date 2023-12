Naughty Dog cancela el multijugador online de The Last of Us

The Last of Us no tendrá un multijugador en línea, como ha confirmado el estudio Naughty Dog, que ha anunciado el fin de su desarrollo con el objetivo de centrar sus esfuerzos y recursos en nuevos juegos de un solo jugador.

El estudio empezó a trabajar en el multijugador de The Last of Us al tiempo que desarrollaba la segunda parte de este título de terror y acción. En todo este tiempo, ha sido consciente del “tremendo potencial” que tenía, pero no ha sido hasta alcanzar la fase de producción completa cuando se han dado cuenta de todos los recursos que tenían que dedicar a este nuevo juego.

“Para lanzar y respaldar The Last of Us Online, tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio a respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años, lo que afectaría gravemente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador”, ha explicado el estudio en un comunicado.

Por ello, han decidido finalmente seguir centrado en los juegos narrativos para un jugador “que han definido la herencia de Naughty Dog”, y poner fin al desarrollo del multijugador ‘online’. No obstante, han anticipado que ya están trabajando en “un nuevo y ambicioso juego para un jugador”, del que darán más detalles más adelante.