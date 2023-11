Nothing lanza su propia ‘app’ de mensajería, Nothing Chats, que admite soporte para iMessage en un dispositivo Android

Nothing ha presentado su nueva aplicación de mensajería, Nothing Chats, capaz de recibir y enviar mensajes a través de iMessage gracias a la tecnología de Sunbird, y que llegará a los usuarios del Phone (2) este viernes 17 de noviembre.

iMessage es el servicio de mensajería de Apple, que permite enviar mensajes de texto, fotos y vídeos únicamente a otros dispositivos de la compañía -iPhone, iPad o Mac-, a través de redes WiFi o de datos móviles.

En caso de no comunicarse con dispositivos de Apple, iMessage permite utilizar los formatos SMS/MMS, sin embargo, no incluye otros estándares, como el protocolo de servicio de comunicación enriquecido (RCS), lo que dificulta la comunicación con otras aplicaciones de mensajería como la de Google.

En este marco, la compañía tecnológica dirigida por Carl Pei ha señalado que “hay que abrir ventanas, no levantar muros”, por lo que si los servicios de mensajería “dividen a los usuarios” por dificultades de comunicación entre dispositivos, desde Nothing quieren “romper esas barreras”.

Para ello, Nothing ha presentado su nueva aplicación de mensajería, Nothing Chats, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a través de iMessage en su dispositivo Phone (2), que estará disponible este viernes 17 de noviembre.

Según ha informado la compañía, la ‘app’ Nothing Chats ofrece una solución para “una de las mayores frustraciones de los usuarios de Android e iOS”, ya que permite enviar mensajes a otros usuarios mediante las “burbujas azules” de iMessage desde un dispositivo Android.

Para ello, Nothing ha colaborado con Sunbird, una compañía estadounidense especializada en Android y mensajería web, que ha desarrollado una tecnología capaz de introducir los servicios de iMessage, incluyendo múltiples de sus funciones.

Algunas de estas funciones, según ha explicado el propio Carl Pei en un vídeo, son los chats grupales, las notas de voz y compartir contenido multimedia. No obstante, la compañía ha detallado que introducirá otras funciones “próximamente” como las reacciones a mensajes y a respuestas o la notificación de leído.

Para utilizar Nothing Chats bastará con descargar la ‘app’ desde Google Play Store e iniciar sesión en iCloud con las credenciales del ID de Apple. En caso de no disponer de una cuenta, los usuarios podrán crear un nuevo perfil para poder enviar y recibir iMessages.

Asimismo, según ha explicado la jefa de Relaciones Públicas de Nothing en Estados Unidos, Jane Nho, en declaraciones a The Verge, al iniciar sesión en iCloud, Sunbird guarda las credenciales de acceso como “un token en una base de datos cifrada”. Tras ello, asocia dicha cuenta con un Mac Mini de una granja de servidores, lo que permite la retransmisión de los iMessages.

Sunbird solo almacena las credenciales de la cuenta de iCloud mientras esta se mantenga activa. Sin embargo, tras dos semanas de inactividad, la compañía elimina esta información.

Siguiendo esta línea, tal y como se detalla en la web de Nothing, la arquitectura de Sunbird utiliza un sistema para enviar mensajes a otros usuarios “sin almacenarlos en ningún punto de su recorrido”, por lo que los mensajes solo se almacenan en el dispositivo. Además, los mensajes de chat están cifrados de extremo a extremo, por lo que ni Sunbird ni Nothing pueden acceder al contenido que se envía en Nothing Chats.

Por el momento, la compañía ha detallado que, actualmente, Nothing Chats solo está disponible para usuarios que dispongan del modelo Phone (2) en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Asimismo, se trata de una versión beta por lo que “habrá más funciones y mejoras”.