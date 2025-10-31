Nvidia suministrará 260.000 chips avanzados a Corea del Sur

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció el viernes que suministrará 260.000 de sus chips más avanzados a Corea del Sur, luego de que su jefe ejecutivo, Jensen Huang, se reuniera con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

Nvidia indicó que está “trabajando con Corea del Sur para para expandir la infraestructura de inteligencia artificial (IA) del país con más de un cuarto de millón de GPU (unidad de procesamiento gráfico) de Nvidia en sus nubes soberanas y fábricas de IA”.

Lee y Huang se reunieron al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña de Gyeongju.

Corea del Sur es sede de dos de los principales fabricantes mundiales de chips de memoria, Samsung Electronics y SK hynix, que producen chips esenciales para la IA y centros de datos requeridos para esa tecnología.

El presidente surcoreano ha dicho que quiere convertir a su país en una potencia de IA.

Bajo el acuerdo del viernes, 50.000 de los chips serán para una nueva “fábrica de IA” construida por Samsung Electronics.

Otros 50.000 chips serán para el SK Group y otro tanto para la automotriz Hyundai Motor Group.

NAVER Cloud, que opera el principal motor surcoreano de búsqueda, recibirá 60.000 de los chips para expandir su infraestructura de IA.

Los restantes 50.000 chips serán enviados al Centro Nacional de Computacion IA, servicios de nube y proveedores de tecnología informática en toda Corea del Sur.