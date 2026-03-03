OpenAI afina las condiciones de su acuerdo con el Pentágono

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció el lunes una serie de modificaciones en el reciente acuerdo entre su empresa y el departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el acceso a sus modelos de inteligencia artificial (IA).

"Trabajamos (...) para agregar algunos elementos a nuestro acuerdo con el fin de poner en claro nuestros principios", escribió Altman en X.

Según el directivo, una de los ajustes estipula que los sistemas de IA de OpenAI no deben ser usados de forma intencional para "vigilancia" de ciudadanos estadounidenses. También dijo querer defender "las libertades civiles".

El Pentágono aseguró que los servicios de OpenAI "no serían usados por las agencias de inteligencia del departamento de Guerra", en especial la Agencia de Seguridad Nacioal (NSA), según Altman.

Cualquier servicio a dichas agencias necesitará de una modificación adicional al acuerdo, agregó.

Estas precisiones se producen a solo días de que el Departamento de Defensa eligiera los modelos de IA de OpenAI y rechazara los de Anthropic.

Esta última, creadora de la IA Claude, rehusó por razones éticas que el ejército estadounidense pudiera usar sin restricciones sus modelos, lo que causó el rechazo del presidente Donald Trump.