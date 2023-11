OPPO despliega la versión global de ColorOS 14

OPPO ha comenzado este jueves con el despliegue de la versión global de ColorOS 14, introduce un diseño acuográfico optimizado, funciones inteligentes impulsadas por inteligencia artificial, un rendimiento fluido y una herramienta fácil de usar para la seguridad y la privacidad.

El ‘software’ de OPPO está basado en Android 14 y ha empezado a desplegarse en la versión beta, que ya está disponible en regiones seleccionadas. La versión global oficial llegará primero al OPPO Find N2 Flip.

Este lanzamiento coincide con el décimo aniversario de OPPO Colors, que desde su aparición en 2013, ha reunido más de 600 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, como han destacado desde la firma china en un comunicado.

La interfaz de ColorOS 14 mantiene el lenguaje de diseño Acuamórfico de su predecesor, solo que ahora se ha ampliado con nuevos efectos de sonido, sistemas de color e interacciones.

En concreto, incluye diez conjuntos de tonos de llamada temáticos Aquamorphic para llamadas, alarmas y notificaciones, así como siete diseños de sonido de interfaz de usuario globales. También incorpora un sistema de coloración dinámico mejorado que puede adaptarse de forma inteligente al estado del ‘smartphone’, la hora y el contenido en pantalla. Y expande desde la barra de estado las formas interacción basadas en burbujas, cápsulas y paneles para presentar información de forma fluida.

ColorOS 14 también mejora la pantalla siempre encendida (Always on Display, AOD) con nuevas páginas de visión Go Green para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, con cinco animaciones cada una que pueden cambiar en función del número de pasos diarios de los usuarios.

ColorOS 14 incluye un conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a mejorar la eficiencia en las tareas diarias. Una de ellas es Smart Touch, para seleccionar contenidos como texto, imágenes y vídeos del sistema y de aplicaciones de terceros y recopilarlos en el File Dock o consolidarlos en una sola nota mediante gestos de selección y arrastre.

El nuevo File Dock de Smart Sidebar permite compartir contenidos entre aplicaciones a través de la pantalla dividida, ventanas flotantes o el propio Dock. Mientras que Smart Image Matting es una función que permite recortar varios sujetos, como personas y animales, de una sola imagen o vídeo en pausa. Los usuarios pueden editar los recortes en File Pocket, File Dock y el modo de pantalla dividida, así como compartirlos con amigos o utilizarlos para personalizar un fondo de pantalla o un póster.

El nuevo ‘software’ mejora el rendimiento con el motor Trinity, que dota de fluidez y estabilidad al ‘smartphone’ mediante la gestión eficiente de los recursos informáticos, la memoria y el almacenamiento.

Este motor se complementa con ROM Vitalization, para liberar espacio de memoria comprimiendo los datos de aplicaciones y archivos a través de App Compression y File Compression dentro de la configuración de Phone Manager. Los ‘smartphones’ equipados con ROM Vitalization pueden ahorrar hasta 20 GB de espacio de almacenamiento.

También con RAM Vitalization, que puede acelerar el rendimiento de la memoria para aumentar la eficiencia multiaplicación y mantener más aplicaciones activas en segundo plano. Llega a aumentar la fluidez de uso en un 10% y mantener las aplicaciones de uso frecuente en ejecución en segundo plano durante un máximo de 72 horas.

Por su parte, CPU Vitalization es una tecnología de programación de la potencia de cálculo a nivel de sistema, que puede programar con precisión los recursos energéticos y determinar el mejor equilibrio entre rendimiento y consumo de energía.

Además, ColorOS 14 cuenta con Smart Charging, que es un algoritmo de IA que puede ajustar automáticamente la corriente de carga en función del estado de uso del ‘smartphone’ para ayudar a prevenir el desgaste innecesario de la batería.

ColorOS 14 integra las capacidades de privacidad subyacentes de Android 14 e introduce una nueva característica: Picture Keeper. Esta función está diseñada para evitar que las ‘apps’ hagan un uso indebido de los permisos para tus fotos o vídeos personales.

Las aplicaciones necesitan obtener permiso para acceder a las fotos o vídeos seleccionados cada vez que los usuarios activen la nueva gestión de permisos.