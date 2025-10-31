Orizon lanza el primer agente de IA para mejorar el rendimiento tecnológico con lenguaje natural y en tiempo real

La tecnológica española Orizon ha lanzado al mercado el primer asistente basado en Inteligencia Artificial (IA) para la mejora del rendimiento de infraestructuras y aplicaciones con la interacción en lenguaje natural y en tiempo real.

El nuevo agente de Orizon es una herramienta con la que los responsables de Tecnología podrán hablar directamente con lenguaje natural para obtener en tiempo real respuestas, diagnósticos y recomendaciones que ayuden a detectar, prevenir y corregir ineficiencias en sus sistemas tecnológicos.

El asistente IA no solo es capaz de responder a preguntas como: “¿qué errores se han repetido esta semana en mis procesos batch?” o “¿qué cambios bruscos de comportamiento se detectaron en la última subida a producción?”, también contextualiza las respuestas, detecta patrones de comportamiento similares y propone soluciones probadas, con impacto directo en variables como los costes, los tiempos de respuesta y el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

De esta forma, responde a uno de los problemas a los que se enfrentan las mayoría de las grandes organizaciones: que el 60 por ciento de los problemas de ineficiencia están motivados por un catálogo de tipologías de fallos o errores “extremadamente corto y repetitivo”, como ha informado en una nota de prensa.

El agente de Orizon se integra dentro de la plataforma BOA de la compañía, que permite observar y actuar sobre el comportamiento dinámico del ‘software’ en tiempo real, independientemente del entorno, como ha informado en una nota de prensa. Usa modelos avanzados de IA para analizar el comportamiento de aplicaciones, identificar patrones de degradación del rendimiento y correlacionarlos con posibles causas técnicas o de negocio, prioriza incidencias y propone o ejecuta medidas correctivas automáticas como, por ejemplo, reasignación de recursos o cambios de configuración.

“Hemos sido pioneros en introducir el concepto de rendimiento tecnológico como palanca de valor para el negocio y ahora también somos los primeros en dotar a las organizaciones de una herramienta que les permite hablar directamente y de forma sencilla con todo ese conocimiento acumulado”, ha apuntado el director ejecutivo de Orizon, Ángel Pineda.

Orizon considera que la capacidad de análisis y el enfoque predictivo convierten al nuevo agente en una herramienta para los nuevos responsables de Rendimiento, los Chief Performance Officer (CPO), cuya figura se está consolidando en compañías con inversiones anuales en tecnología superiores a 200 millones de euros.

El despliegue del asistente, que reside en la nube, requiere que el usuario facilite a Orizon una serie de ficheros para rastrear el rendimiento del sistema. Además de acumular conocimiento, el agente está entrenado con más de 60 algoritmos desarrollados por Orizon.