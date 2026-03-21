Panamá promueve desarrollo de ‘smart cities’ con apoyo internacional

La Alcaldía de Panamá informó que el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, sostuvo una reunión con John Mills, alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto al equipo de la Embajada, con el objetivo de fortalecer la cooperación en proyectos de innovación tecnológica para la ciudad.

Durante el encuentro, se abordaron diversas oportunidades de colaboración relacionadas con el desarrollo de iniciativas de “smart cities” en Panamá. Entre ellas destaca el proyecto de paradas inteligentes, actualmente presentado en una convocatoria de financiamiento por 700 mil dólares, cuyo resultado aún está pendiente.

Asimismo, ambas partes exploraron mecanismos de financiamiento y cooperación estratégica orientados a impulsar proyectos enfocados en equidad digital, seguridad pública, conectividad, modernización urbana e innovación aplicada a la gestión municipal.