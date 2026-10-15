Panamá se integra al Sistema de Alertas Sísmicas de Android para avisar sobre terremotos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la incorporación de Panamá al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta tecnológica desarrollada en alianza con la empresa Google. Esta función gratuita permitirá detectar movimientos telúricos en tiempo real y emitir notificaciones preventivas a los usuarios de teléfonos inteligentes antes de que sientan las sacudidas de mayor intensidad.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó el logro como un avance clave para la seguridad ciudadana y la gestión de emergencias en el país. “Gracias a la cooperación con Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes”, celebró el mandatario.

El gobernante enfatizó la importancia del tiempo de reacción que brinda este tipo de innovación tecnológica durante eventos de origen natural.

Mulino concluyó resaltando que se trata de “una herramienta que permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida”, reforzando las acciones de prevención en el territorio nacional.