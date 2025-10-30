Proton monitorizará las filtraciones de datos de la ‘dark web’

Proton monitorizará las brechas de seguridad a partir de los datos que se comercializan directamente en la internet oscura para ofrecer una “visión de la magnitud y el impacto” de los ciberataques y las filtraciones de datos.

La compañía de origen suizo ha establecido un Observatorio de Filtraciones de Datos, con el que pretende ofrecer transparencia sobre las filtraciones de datos, una amenaza creciente que solo en 2025 ha supuesto el descubrimiento de más de 300 millones de registros individuales procedentes de cerca de 800 filtraciones.

El Observatorio acudirá directamente a los datos que se encuentran en la internet oscura o ‘dark web’ para concienciar a empresas y organizaciones con el objetivo de que puedan adoptar las medidas necesarias para protegerse.

Para ello, se centrará en las filtraciones vinculadas a una única empresa identificable, excluyendo de su análisis los conjuntos de datos agregados, con lo que espera “ofrecer una visión fundamental de la magnitud y el impacto de esta creciente amenaza”, como apunta en una nota de prensa.

Según datos de un estudio propio, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son especialmente vulnerables a las filtraciones de datos. Las empresas con entre 10 y 249 empleados representaron el 48 por ciento de los incidentes de filtración, mientras que las empresas con menos de 10 empleados constituyeron el 23 por ciento.