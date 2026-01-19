Tecnología

Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026

Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026
Onero H1 | Robot humanoide de SwitchBot, presentado en CES 2026, diseñado para realizar tareas domésticas como doblar ropa, organizar objetos y ayudar con la lavandería, integrando inteligencia artificial.
Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026
Lovot | Un robot mascota japonés diseñado para dar compañía y apoyo emocional. Se mueve con ruedas, tiene ojos expresivos, reacciona al tacto y a los abrazos, y aprende de los hábitos de sus dueños.
Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026
Unitree Go2 | Un perro robot cuadrúpedo, diseñado con una plataforma robótica que imita el movimiento, realiza tareas, hace inspección industrial, vigilancia, entretenimiento, y ayuda con la IA.
Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026
ElliQ | Robot doméstico que ofrece compañía y asistencia a personas mayores que viven solas o tienen dificultades. Animándolos a través de conversaciones, recordatorios de salud o actividades.
Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026
LG Cloid | Robot humanoide diseñado como un asistente doméstico inteligente para ayudar con tareas del hogar como doblar ropa, descargar el lavavajillas, servir comida y controlar electrodomésticos.
Maribel Salomón
19 de enero de 2026

El Consumer Electronics Show (CES) 2026 volvió a confirmar que la tecnología avanza con un enfoque cada vez más humano. En esta edición, que fue celebrada en Las Vegas, una de las categorías que más llamó la atención fue la de los robots de compañía, pensados para apoyar y facilitar la vida cotidiana.

Óscar Ruiz, del Popcorn, quien estuvo presente este año en el CES 2026, explicó que muchas marcas están rompiendo con el mito de que la inteligencia artificial busca sustituir al ser humano. “La visión ahora es mostrar la IA como una herramienta de apoyo, algo que nos ayude a tener mejor calidad de vida y más tiempo libre”, manifestó el experto.

Además, Ruiz comentó que la idea de estos robots “es que la gente pueda descansar más, compartir con la familia, ver una película o salir con amigos, en lugar de pasar el día limpiando u organizando agendas”.

Entre las innovaciones de este año destacaron distintos tipos de androides domésticos: robots capaces de doblar ropa, lavar y secar prendas, preparar café, apoyar en temas de seguridad personal, emocionales y los conocidos robots aspiradoras, que continúan evolucionando. Muchos de estos desarrollos aún son modelos preliminares que no están disponibles en el mercado.

“Son equipos muy costosos. Para personas que viven solas y tienen los recursos, pueden ser herramientas muy útiles, pero en familias las prioridades económicas suelen ser otras”, Ruiz.
Tags:
tecnología
|
CES
|
robots
|
bienestar
|
Hogar
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR