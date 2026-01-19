Robots domésticos y bienestar, apuesta tecnológica del 2026

El Consumer Electronics Show (CES) 2026 volvió a confirmar que la tecnología avanza con un enfoque cada vez más humano. En esta edición, que fue celebrada en Las Vegas, una de las categorías que más llamó la atención fue la de los robots de compañía, pensados para apoyar y facilitar la vida cotidiana.

Óscar Ruiz, del Popcorn, quien estuvo presente este año en el CES 2026, explicó que muchas marcas están rompiendo con el mito de que la inteligencia artificial busca sustituir al ser humano. “La visión ahora es mostrar la IA como una herramienta de apoyo, algo que nos ayude a tener mejor calidad de vida y más tiempo libre”, manifestó el experto.

Además, Ruiz comentó que la idea de estos robots “es que la gente pueda descansar más, compartir con la familia, ver una película o salir con amigos, en lugar de pasar el día limpiando u organizando agendas”.

Entre las innovaciones de este año destacaron distintos tipos de androides domésticos: robots capaces de doblar ropa, lavar y secar prendas, preparar café, apoyar en temas de seguridad personal, emocionales y los conocidos robots aspiradoras, que continúan evolucionando. Muchos de estos desarrollos aún son modelos preliminares que no están disponibles en el mercado.