Sonda japonesa realiza el sobrevuelo más cercano a un asteroide jamás registrado

Una sonda japonesa voló a 400 metros de un asteroide cercano a la Tierra este mes, lo que marca el mayor acercamiento jamás registrado en una misión de este tipo, informó la agencia espacial de Japón.

La sonda Hayabusa2, del tamaño de un refrigerador, sobrevoló el asteroide Torifune el 5 de julio, en una misión de sobrevuelo que demostró la capacidad para desviar de la Tierra una roca espacial potencialmente peligrosa.

A una velocidad de más de 18.000 kilómetros por hora, la sonda llegó a situarse a 400 metros de la superficie del asteroide y a 744 metros de su centro, informó el jueves la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

"Los resultados muestran que, en comparación con todas las sondas espaciales del mundo entero que han llevado a cabo misiones de sobrevuelo, esta fue la que pasó más cerca" de un asteroide, declaró a los periodistas el científico de la JAXA Yuya Mimasu.

El récord anterior lo estableció una sonda china, que voló a menos de 770 metros de la superficie de un asteroide, según el diario de negocios Nikkei.

Tras el exitoso sobrevuelo, la JAXA publicó imágenes poco comunes que muestran lo que parecen ser dos objetos redondos unidos entre sí, parecidos a un muñeco de nieve.

Esta misión sigue a una exitosa prueba de la NASA en 2022, en la que se modificó la órbita del asteroide Dimorphos al impactar deliberadamente contra él con una nave.

La JAXA y la Agencia Espacial Europea se han unido en otra misión de "defensa planetaria" para explorar el asteroide Apophis, que pasará cerca de la Tierra en abril de 2029.