Sony y TSMC firman un acuerdo preliminar para desarrollar y fabricar sensores de imagen de nueva generación

Sony ha anunciado su intención de aliarse con TSMC en Japón para desarrollar sensores de imagen de nueva generación para la inteligencia artificial, aprovechando las fortalezas de ambas partes en una nueva empresa conjunta.

Las dos empresas han avanzado en su asociación con la firma de un memorando de entendimiento no vinculante, con el que pretenden establecer una empresa conjunta en la que Sony será el accionista mayoritario.

Esta estará centrada en el desarrollo y la fabricación de sensores de imagen de nueva generación, y aunque el objetivo más general es mejorar el rendimiento de estos componentes, también se cubrirán las necesidades de la IA física en sectores como la automoción y la robótica.

Como indican en una nota de prensa conjunta, la nueva empresa, con sede en Koshi, en la prefectura de Kumamoto (Japón), aprovechará la experiencia de Sony en el diseño de sensores y de TSMC en tecnología de procesos y fabricación.