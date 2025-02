Spotify anuncia un catálogo de contenido más completo y nuevos niveles de suscripción, tras un acuerdo con Warner Music

Spotify ha anunciado que ofrecerá nuevas experiencias para los usuarios con un catálogo de música y vídeos más completo, así como nuevos niveles de suscripción de pago y paquetes de contenido diferenciados, tras un nuevo acuerdo firmado con Warner Music Group (WMG).

La compañía continúa trabajando para “dar forma al futuro del ‘streaming’ audiovisual”, así como para mejorar el valor de la música y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios y a los artistas en la plataforma.

En este sentido, Spotify ha compartido sus planes para ofrecer un catálogo de contenido más completo en su plataforma, incluyendo música y vídeos, además de lanzar nuevos niveles de suscripción de pago para los usuarios, de la mano de WMG.

La plataforma ha firmado un acuerdo plurianual con la compañía de entretenimiento musical estadounidense, que abarca tanto la música grabada como la publicación musical, y que ha sido ideado para fortalecer el compromiso con los artistas, compositores y fans, así como para impulsar “el crecimiento del ecosistema musical”, según ha compartido Spotify en un comunicado en su web.

Uno de los aspectos del acuerdo incluye el lanzamiento de nuevos niveles de suscripción de pago, aunque la compañía no ha especificado en qué consistirán o si incluirán nuevas características para los usuarios.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la plataforma lleva tiempo trabajando en una función para introducir sonido de alta calidad en su servicio. Aunque la llegada de esta característica se ha ido retrasando, Spotify confirmó en julio del pasado año que la capacidad de reproducir audio de alta fidelidad (HiFi) estaba en “sus primeras etapas” y que planeaba introducirla como un complemento al nivel de suscripción premium.

Por tanto, según apuntan medios como The Verge, el anuncio de las nuevas opciones de suscripción puede contemplar la implementación de este servicio HiFi, para permitir la reproducción de contenido en ‘streaming’ con un audio sin pérdida. No obstante, Spotify no se ha referido a esta función por el momento.

La compañía ha destacado igualmente que se lanzarán nuevas experiencias para los fans, además de acceso a más música y vídeos, y a paquetes de contenido diferenciados, lo que se traducirá en un servicio más completo para los usuarios de la plataforma.

”Estamos ampliando los límites de lo que es posible para las audiencias de todo el mundo, haciendo que las suscripciones de música pagas sean más atractivas”, ha manifestado el fundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, al tiempo que se ha referido a 2025 como un año de “ejecución acelerada” para la compañía.

Por otra parte, el acuerdo también pretende mejorar las condiciones para los artistas y compositores, en referencia a los modelos de regalías. Así, estarán centrados en el artista para recompensar y proteger “el poder de los músicos para atraer y fidelizar al público”, según ha explicado.

Para ello, la plataforma ha introducido un modelo de licencia directa con Warner Chappel Music en varios países, con el que los compositores verán reforzados sus beneficios.

Por su parte, el director ejecutivo de WMG, Robert Kyncl, ha señalado que la colaboración permitirá “aumentar el valor de la música”, además de subrayar su intención de “impulsar el crecimiento, el impacto y la innovación”.