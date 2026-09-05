Tetris se desmarca de los controvertidos videojuegos de la Casa Blanca contra migrantes

Tetris afirmó ayer que no dio permiso a la Casa Blanca para utilizar su icónica imagen en un controvertido videojuego en línea que el gobierno de Donald Trump lanzó el jueves.

“The Tetris Company no participó en la creación de ‘Build the Wall’ y no autorizó ni licenció la marca Tetris ni su propiedad intelectual para el juego”, dijo la empresa en un comunicado a la AFP.

“Actualmente estamos revisando el asunto”, continuó el comunicado.

El juego de apilar bloques llamado Build the Wall, disponible en la página oficial de la Casa Blanca, incluía instrucciones para “proteger la frontera de la horda que se aproxima”.

El videojuego y el contenido promocional utilizados por la administración contienen imágenes que se asemejan a juegos creados por Tetris y otros grandes desarrolladores, entre ellos Sega, Xbox —propiedad de Microsoft— y la Flappy Bird Foundation.

“Nos tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor”, dijo Tetris en una publicación en redes sociales.

Microsoft no respondió a las solicitudes de comentarios y no fue posible contactar de inmediato con Sega Corporation.

Los videojuegos han suscitado condenas por sus temas racistas.

“Esta administración está absolutamente centrada en encontrar formas de innovar y contar la historia de los numerosos logros del presidente de una manera que conecte con cada estadounidense”, dijo el jueves la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

Organizaciones de derechos criticaron a la Casa Blanca.

“Me da náuseas. Han estado jugando con la vida de las personas durante años y ahora han hecho un videojuego de lo que están haciendo”, dijo a la AFP Amerika Garcia Grewal, codirectora de la Frontera Federation en Eagle Pass, Texas.

La Casa Blanca intenta convencer a los votantes de que el segundo mandato presidencial de Trump ha sido exitoso de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que está en juego el equilibrio de poder en el Congreso.