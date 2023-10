TikTok dice que suprimió más de 500.000 videos y transmisiones en vivo del conflicto Israel-Hamás

La red social TikTok aseguró que ha suprimido más de 500.000 videos e interrumpido unas 8.000 transmisiones en directo relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás.

Desde el 7 de octubre “hemos suprimido más de 500.000 videos e interrumpido unas 8.000 transmisiones en directo en la región afectada, por violación de nuestra reglas”, aseguró la empresa en su blog el domingo.

TikTok reaccionó así a una advertencia la semana pasada de la Unión Europea, que le conminó a luchar contra los contenidos ilegales.

La UE cuenta desde agosto con un nuevo reglamento, más estricto, de lucha contra “los contenidos ilegales” o la “desinformación” en plataformas y redes sociales.

TikTok, fundada en China, asegura que ha reforzado sus equipos de moderadores para combatir esos males y proteger a los jóvenes, que son sus principales usuarios.

“A la empresa le corresponde una obligación especial de protegerlos de los contenidos violentos (...) que parecen circular ampliamente en su plataforma sin un dispositivo de seguridad particular”, escribió el comisario europeo de Economía Digital, Thierry Breton, en una carta al director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew.

El comisario europeo ha emitido advertencias similares a Meta, X (ex-Twitter) y YouTube.

“Inmediatamente movilizamos importantes recursos para aplicar nuestras políticas contra la violencia”, incluido “un centro de mando que reúne a miembros clave de nuestro equipo global de 40.000 profesionales de seguridad”, detalla TikTok.

“También hemos actualizado nuestro sistema de detección automatizada proactiva en tiempo real a medida que identificamos nuevas amenazas”, para “detectar y eliminar automáticamente los contenidos violentos”, agrega la red, que además “ha incorporado más moderadores que hablan árabe y hebreo”.

Para combatir los contenidos engañosos, TikTok recuerda que trabaja con organizaciones de verificación de noticias, entre ellas AFP, en más de 50 idiomas, incluidos árabe y hebreo.

“Si la verificación de hechos no es concluyente, calificamos el contenido como no verificado, no lo permitimos en los flujos ‘Para ti’ y alentamos a los internautas a reconsiderar su decisión antes de compartirlo”.

TikTok también ha restringido el uso de las transmisiones en vivo y ciertos hashtags.

Varias redes sociales ya han respondido a la Comisión Europea, incluidas Meta y X.

La empresa de monitoreo Visibrain contabilizó 166 millones de mensajes relacionados con el conflicto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok desde el 7 de octubre.

A título de comparación, eso representa un 47% más que durante el Mundial de fútbol de 2022, uno de los eventos más comentados en el mundo.