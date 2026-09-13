Tecnología

Trump critica las “fuerzas negativas” que quieren ralentizar la IA

Trump critica las “fuerzas negativas” que quieren ralentizar la IA
AFP
13 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este domingo de “fuerzas negativas” a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos.

“Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder”, declaró el presidente republicano a la prensa durante su visita a Irlanda.

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