Ubisoft confirma que sigue el desarrollo de Beyond Good and Evil 2

Ubisoft ha confirmado que Beyond Good and Evil 2 sigue en desarrollo después de que la compañía de videojuegos anunciara la cancelación de varios proyectos y el retraso una vez más de Skull and Bones.

La desarrolladora anunció el nuevo título de Beyond Good and Evil en 2008 y compartió un primer adelanto en vídeo durante su conferencia en el E3 de 2017. Un año más tarde en la misma feria mostró un nuevo tráiler y en 2021, la cuenta en Twitter de Ubisoft Bélgica publicó una nueva imagen.

Del juego se sabe que será una precuela y que Ubisoft quiere que los jugadores se involucren en el desarrollo del juego a través de un programa específico denominado ‘Space Monkey Program’.

Ahora, un portavoz de Ubisoft ha confirmado que los trabajos en él siguen adelante. “El desarrollo de Beyond Good and Evil 2 está en marcha y el equipo está trabajando arduamente para cumplir su ambiciosa promesa”, ha indicado a Eurogamer.

Esta confirmación llega una semana después de que la compañía anunciara sus planes para el año fiscal 2023-2024 que iniciará en abril, y en los comunicó la cancelación de tres proyectos más en desarrollo aún no anunciados, después de haber cancelado otros cuatro juego en verano, y del retraso del lanzamiento del título de batallas navales Skull and Bones.