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Un chatbot que dice qué pescado ingerir

La herramienta “Inspector Sema” utiliza inteligencia artificial y está disponible para dispositivos iOS y Android

Un chatbot que dice qué pescado ingerir
Freepik | Dos pescados asados colocados en un plato con limón.
Un chatbot que dice qué pescado ingerir
Ml | El “Inspector Sema”.
Zulema Emanuel
07 de abril de 2026

La Fundación MarViva transformó su conocida aplicación “Guía Semáforo” con la integración del “Inspector Sema”, un asistente virtual con IA diseñado para resolver dudas en tiempo real sobre qué especies son sostenibles y cuáles debemos evitar.

“Las personas pueden hacerle preguntas y repreguntas para buscar orientación sobre qué tipo de pescado debe consumir”, destacó Juan Posada, coordinador de Ciencias de la fundación.

Esta herramienta gratuita clasifica las especies en los colores del semáforo: verde para consumo recomendado, amarillo para moderado y rojo para aquellas que MarViva sugiere evitar por su vulnerabilidad. La innovación busca que los panameños diversifiquen su dieta y no se limiten a las dos o tres especies de siempre, detalló Posada.

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