Un refrigerador para humanos alivia a los trabajadores japoneses durante la ola de calor

Recién llegado a su trabajo en bicicleta, mareado por el sofocante calor del verano japonés, Isao Tabuchi se dirige a la última adquisición de su empresa: un refrigerador para humanos.

"Realmente pude recuperarme gracias a esto. Apenas lo utilizas, te das cuenta de que es increíblemente fresco", comenta este hombre de 51 años a la AFP, al salir de la máquina en la ciudad industrial de Higashiosaka (oeste de Japón).

El dispositivo, del tamaño aproximado de una cabina telefónica, utiliza chorros de aire a 5º C para mantener una temperatura fría. Se lanzó este año, pero ya se convirtió en un éxito en un país que enfrenta un aumento constante de las temperaturas.

El distribuidor de equipos industriales Trusco Nakayama afirma haber vendido más de 300 unidades de "Do Hiemon Box" desde abril, con un precio de 1,5 millones de yenes (unos 9.400 dólares). Sus clientes las instalan principalmente en obras de construcción, fábricas y almacenes.

Según China Yamamoto, gerente comercial, los campos de golf y estadios de béisbol también podrían estar interesados en el futuro.

"Es grande, caro y no es el tipo de producto que se puede explicar simplemente con palabras" para convencer a los clientes. "Entonces había mucha incertidumbre", explica.

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana está aumentando la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo. En 2025, Japón experimentó el verano más caluroso de su historia.

Este año, la Agencia Meteorológica de Japón incluso introdujo un nuevo término: "kokushobi" (día de calor cruel), para cuando la temperatura alcanza los 40º C, lo que hace que la población considere este calor extremo como una catástrofe natural.

- Dos minutos para secar -

Cerca de 120 muertes relacionadas con el calor fueron registradas entre mediados de julio y mediados de agosto. A nivel nacional, casi 63.000 personas requirieron atención médica de emergencia este verano.

Desde el año pasado, las empresas japonesas están sujetas a regulaciones más estrictas para proteger a los empleados que trabajan bajo el calor. Las obras de construcción deben proporcionar ropa adecuada, como chaquetas ventiladas, así como áreas de descanso con aire acondicionado y zonas de sombra.

El impacto económico ya es tangible. Según una encuesta de Teikoku Databank publicada en julio, el 50% de las empresas cree que el calor intenso interrumpe sus operaciones, de ahí que casi el 88% ha reforzado sus medidas de protección para los empleados.

El refrigerador humano se conecta a una toma de corriente tradicional y consume cerca de 16 yenes de electricidad por hora, asegura su fabricante. Para evitar un uso excesivo, se apaga automáticamente después de 20 minutos.

Para Yutaka Kono, de la empresa Konoe, el lugar donde trabaja Isao Tabuchi, invertir en soluciones de control de temperatura se volvió indispensable para retener al personal y atraer a nuevos empleados.

"Me sorprendió mucho este concepto de meter a la gente dentro de una especie de refrigerador. Me pareció muy atractiva la idea de bajar instantáneamente la temperatura corporal de una persona a un nivel seguro", explica.

Taichi Konishi, de 24 años, lo usa unas tres veces al día. Después de mover manualmente pesadas cajas de herramientas y piezas metálicas, entra en la cabina y se sienta.

"Es verdaderamente agradable", declaró a la AFP. "Sólo estuve allí unos dos minutos, pero fue suficiente para que secara todo lo que había sudado".