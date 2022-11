Un ‘streaming’ de The Wild Project y la final de Eurovisión 2022, entre los vídeos más vistos en YouTube este año

Un ‘streaming’ de The Wild Project y la final del concurso Eurovisión 2022 se encuentran entre los vídeos más vistos durante este año 2022 en YouTube, que ha publicado recientemente un listado de los contenidos más populares de la plataforma.

Esta relación se divide en diferentes categorías, como son ‘Top Vídeos, ‘Top Vídeos musicales’, ‘Top creadores’ y ‘Top creadores revelación’. Además, este año se añade a esta lista el apartado de ‘Top Shorts populares’.

Los ‘Shorts’ son una experiencia de vídeos verticales cortos, con una duración de 15 a 60 segundos, para móviles, que presenta un aspecto muy similar al que caracteriza a la red social TikTok.

Este formato ha sido el que “ha marcado más tendencia este año”, según ha dicho YouTube, que ha destacado que el que ha registrado mayor volumen de visitas ha sido YoSoyPlex, un creador de contenido con 8,7 millones de suscriptores, con su vídeo ‘Mi vecino robó mi perro’.

Le siguen MatWolf16 con ‘CUANDO le PEDÍAS mas COMIDA a tu MADRE’; ‘ADIVINA EL COLOR CHALLENGE CON MI ABUELITA’, de NachitoJuegaJuegos; ‘Cuando vas a una discoteca en el futuro’, de animaLize21: y ‘Ouch..’, de Celine & Michiel, tal y como ha indicado YouTube en un comunicado remitido a Europa Press.

A continuación, ‘Canta o... agua!! Reto con el team 2’, de Lyna; ‘EL TRUCO DE LA MANDARINA - DANIELA’, de Daniela Baby Pink; ‘Bicho Inteligente’, de Seguime Ahora; ‘¿Qué pasa si rompes un huevo debajo del agua?, de itsKrufy, y ‘Different types of people: Are you 1, 2 or 3?’, de Kirya Kolesnikov.

Por otro lado, es el ‘youtuber’ The Wild Project quien se ha encaramado al primer puesto de la lista de vídeos más populares con ‘Su relación con Masi, La importancia de su familia, EL Timing’.

Continúa esta lista la Gran Final del concurso de Eurovisión 2022 en Turín, Ibai Llanos con ‘Doy 300 euros al que más me haga reír’, Ratón Loco con ‘Estos perros están prohibidos en todo el mundo’ y ‘Volví a primer grado por un día’, publicado en el canal MrBeast en Español.

La actuación de la Super Bowl 2022, con Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamarr, 50 Cent, Snoop Dogg y Mary J. Blige; el ‘partidazo de youtubers 2’, con DjMaRiio y TheGrefg; y la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar del pasado 27 de marzo, son otros de los impresindibles de este 2022 para los usuarios de YouTube.

En cuanto a los videoclips más vistos, encabeza la lista Quevedo y Bizarrap con ‘BZRP Music Sessions’; ‘Cayó La Noche Remix’, de La Pantera; ‘Te Felicito’, de Shakira y Rauw Alejadnro; Karol G con ‘Provenza’, y Bad Bunny con ‘Ttití Me Preguntó’.

Completan la lista RVFV, Kikimoteleba con ‘TIGINI REMIX’, BENY JR FT. MORAD con ‘Sigue’, Becky G con Karol G y ‘Mamiii’, ‘Despechá’ de Rosalía y ‘VILLANO ANTILLANO’ de Bizarrap.

ALEJO IGOA REPITE EN DOS LISTADOS

Las otras dos relaciones que ha dado a conocer YouTube en torno a los creadores de contenido más vistos destacan que Alejo Igoa ha sido uno de los ‘youtubers’ más vistos este 2022.

Este aparece tanto en la lista de ‘Top Creadores’, en segunda posición --solo superado por ARTA GAME--, así como en la de ‘Top Creadores revelación’, que encabeza, seguido por Rubén Tuesta oficial, YOLO AVENTURAS, Elias Dosunmu y Sergio Encinas Oficial.

Esta lista de nuevos creadores se completa con Paul Ferrer Shorts, Alex Segura LR- Canal Seuncario, Susy Mouriz, angel_gaitan_oficial y Fabru Blacutt.

Por el contrario, en el ‘Top Creadores’, además de ARTA GAME y Alejo Igoa, se encuentran MrBeast en Español, The Wild Project, YoSoyPlex, IlloJuan, Rubén Tuesta oficial, Ibai, Inmagic y Mikecrack.