Ventas en línea y pagos electrónicos aumentaron en 2023

Los pagos electrónicos se encuentran en plena revolución, con el potencial de transformar la forma en que llevamos a cabo transacciones y gestionamos nuestras finanzas, reveló Evertec, compañía de servicios de procesamiento de transacciones en Puerto Rico, América Latina y el Caribe.

Las tendencias líderes en el ámbito de los pagos digitales como las billeteras digitales, los pagos sin contacto, tokenización, el ecommerce, entre otros, están impulsando una nueva era caracterizada por la comodidad, la seguridad y la eficiencia, generando una profunda remodelación en la economía global.

“La pandemia fue un punto clave que permitió una acelerada digitalización de la economía y ha impulsado de manera significativa las plataformas de pago. Con la necesidad de minimizar el contacto físico, las transacciones en línea y el uso de billeteras digitales han dado un paso al frente. Los consumidores y diferentes empresas han adoptado rápidamente soluciones digitales para realizar compras, pagos y transferencias de manera segura”, asegura Sandra Romero, Country Manager de Evertec en Colombia.

Agregó que “esta transformación digital no solo ha mejorado la eficiencia de las transacciones, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para la innovación en el sector financiero, estableciendo una base sólida para el futuro de los pagos digitales y la economía en línea”.

“De la era del efectivo, se ha logrado avanzar al uso de tarjetas con chip y, posteriormente, a tecnologías como Contactless, Tap on Phone, códigos QR y enlaces de pago. Estas alternativas ofrecen la posibilidad de realizar transacciones en tiempo real, facilitando pagos instantáneos y elevando la eficiencia y la seguridad en las operaciones financieras, además vienen retos importantes con la resolución del Banco de la República de pagos inmediatos (SPI) que dinamizaran aún más la industria en Colombia”, comentó Romero.

Según datos de The Global State of Digital Payments and Fintech: Voice of the Consumer, realizado en octubre de este año, aproximadamente el 78% de los consumidores globales reportan haber utilizado al menos un servicio de pago digital, incluyendo billeteras digitales, aplicaciones de pago P2P, plataformas de “compre ahora, pague después” (BNPL) y apps de pago basadas en códigos QR o de barras.

Por otro lado, Evertec resalta que “ante una creciente digitalización, la seguridad en los pagos digitales se ha convertido en una prioridad esencial. La adopción de servicios financieros y nuevos métodos de pago digitales, como Click to Pay, y la incorporación masiva de plataformas de pago electrónico, han generado una exposición ante posibles amenazas cibernéticas”.