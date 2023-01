Voto ciudadano sobre patinetes eléctricos en autoservicio en París

Los habitantes de París podrán pronunciarse sobre el mantenimiento o no de los patinetes eléctricos en autoservicio en una votación el 2 de abril, anunció la alcaldesa, Anne Hidalgo, en una entrevista publicada el sábado por el diario Le Parisien.

El referéndum se realizará “en los centros de votación, sobre la base de los ficheros electorales, y deberá responder a una pregunta muy simple: ¿se continúa o no con los monopatines de autoservicio?”, explicó la política socialista.

La excandidata del Partido Socialista (PS) a la presidencia francesa se inclina por abandonar este servicio, pero “respetar[á] el voto de los parisinos”, destacó.

Una consulta reciente de los habitantes de la capital que el tema causa muchas “divisiones”, según ella.

A finales de septiembre, el ayuntamiento había amenazado a los tres operadores Lime, Dott y Tier -que suman una flota de 15.000 patinetes- con no renovar su contrato.

Este plazo expira a finales de marzo.

Entre los accidentes, los usuarios que circulan a dos en un patinete y las aceras inundadas de monopatines mal estacionados, París se pregunta sobre la “relación costo/beneficios” de este medio de locomoción y sobre su “coste medioambiental”, indicó David Belliard, adjunto de Movilidad y Saneamiento.

El debate no se refiere a los patinetes de los particulares, sobre los que no hay “ningún tipo de duda”, afirmó Anne Hidalgo. Pero el autoservicio “no es ecológico y los empleados de estas empresas no están adecuadamente protegidos” en el plano social, sostuvo.

A finales de noviembre, los operadores formularon once propuestas para reforzar la seguridad de los usuarios y de los peatones, y maneras de integrar mejor los monopatines en el espacio público.

Entre ellas, la instalación de una placa de matrícula para facilitar el registro de los usuarios que no respeten los semáforos o conduzcan en pareja.