Zwift: plataforma que transforma el ciclismo

La plataforma de ciclismo indoor Zwift Inc., fundada en 2014 y con sede en California (Estados Unidos), se ha consolidado como uno de los principales espacios digitales para entrenamiento, carreras y eventos globales para ciclistas de todos los niveles.

Zwift combina tecnología de simulación con el ejercicio físico real donde los usuarios conectan su bicicleta a un rodillo o a un equipo inteligente compatible, que traduce el pedaleo en datos digitales. A partir de estos datos, el sistema genera la velocidad virtual del ciclista en mundos tridimensionales donde se puede entrenar, competir o simplemente rodar con usuarios de todo el mundo.

Más allá de solo ser una aplicación de ciclismo, Zwift ofrece un amplio abanico de planes de entrenamiento estructurados y recomendados para distintos objetivos, desde mejorar rendimiento hasta aprender técnicas específicas de carrera. Estos planes son diseñados por entrenadores y adaptados al nivel del usuario.

La plataforma también permite unirse a recorridos grupales, entrenamientos interactivos y eventos especiales. Mediante la función Companion, los usuarios pueden gestionar su calendario, unirse a clubes, seguir amigos e integrarse a una comunidad global de “Zwifters”, término que se usa para describir a los usuarios activos de la app.

Uno de los aspectos más atractivos es su calendario de carreras virtuales, que se celebran a diario en diferentes categorías según la capacidad física y potencia del ciclista. Esto democratiza el acceso a competiciones sin necesidad de viajar ni inscribirse en eventos presenciales.