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Chitré rescata la tradición de sus Diablicos Limpios

Con el objetivo de rescatar las tradiciones panameñas y fortalecer el turismo cultural, Chitré celebrará los próximos 14 y 15 de agosto la primera edición del Festival Danza de Diablos, una iniciativa que reunirá a 42 danzas provenientes de distintos puntos del país.

07 de agosto de 2026
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