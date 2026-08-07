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Chitré rescata la tradición de sus Diablicos Limpios
Con el objetivo de rescatar las tradiciones panameñas y fortalecer el turismo cultural, Chitré celebrará los próximos 14 y 15 de agosto la primera edición del Festival Danza de Diablos, una iniciativa que reunirá a 42 danzas provenientes de distintos puntos del país.
07 de agosto de 2026
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