Ep.106 - “Auditoría de la mina de cobre confirma cumplimiento de compromisos requeridos”

El informe final de auditoría integral del proyecto Cobre Panamá reveló que la mina alcanzó un 87.73% de cumplimiento de los requerimientos evaluados, equivalente a una “B alta” en términos académicos, explicó José Alejandro Ramírez, miembro del Colegio de Biólogos de Panamá.