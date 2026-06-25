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Ep.106 - “Auditoría de la mina de cobre confirma cumplimiento de compromisos requeridos”
El informe final de auditoría integral del proyecto Cobre Panamá reveló que la mina alcanzó un 87.73% de cumplimiento de los requerimientos evaluados, equivalente a una “B alta” en términos académicos, explicó José Alejandro Ramírez, miembro del Colegio de Biólogos de Panamá.
25 de junio de 2026
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