Ep. 95 - Roseta Bordanea: La belleza viene de adentro

La presentadora y actriz Roseta Bordanea compartió su visión sobre la belleza, la autenticidad y los desafíos de su carrera en los medios, previo a su participación en Empowoman 2025.

08 de noviembre de 2025
