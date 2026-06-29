Sismos en Venezuela deja a más de 1 700 muertos, se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron a más de 1.700 muertos y decenas de miles de desaparecidos.