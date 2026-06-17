Ajuste de cuenta

A cumplir el sueño mundialista

A cumplir el sueño mundialista
Roberto Robinson
17 de junio de 2026

Llegó el día. Después de años de lucha, el premio los alcanzó. Para un grupo de futbolistas panameños podrán decir que jugaron un mundial. Y claro, un reducido grupo de estos podrá llenarse el pecho y afirmar que jugaron dos. El equipo panameño debuta en la máxima cita del balompié y aunque ya varios dirán que lo importante es participar, algo me dice que esta generación no va a la Copa del Mundo a pasear. Quieren ganar, ser un rival incómodo y dejar huella en esta edición del torneo. Desde casa, las buenas vibras serán enviadas. ¡Vamos Panamá!

Tags:
Deportes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR