A cumplir el sueño mundialista

Llegó el día. Después de años de lucha, el premio los alcanzó. Para un grupo de futbolistas panameños podrán decir que jugaron un mundial. Y claro, un reducido grupo de estos podrá llenarse el pecho y afirmar que jugaron dos. El equipo panameño debuta en la máxima cita del balompié y aunque ya varios dirán que lo importante es participar, algo me dice que esta generación no va a la Copa del Mundo a pasear. Quieren ganar, ser un rival incómodo y dejar huella en esta edición del torneo. Desde casa, las buenas vibras serán enviadas. ¡Vamos Panamá!