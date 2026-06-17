Finaliza periodo de postulación

Tras la apertura del proceso de postulaciones para rector en la Universidad Autónoma de Chiriquí, cuatro docentes han presentado oficialmente su documentación ante el Tribunal Superior de Elecciones de la institución (UNACHI) para ser considerados como candidatos al cargo.

Jazmín Miranda, miembro del Tribunal Superior de Elecciones, detalló que el primer día se presentaron los docentes Ramón Rodríguez, quien ocupa el cargo de decano de la Facultad de Economía (2019-2029), y Edith Rivera, de la Vicerrectoría de Extensión y miembro del Movimiento Alianza Reforma Universitaria.

“Mañana se espera la postulación de dos candidatos más, según lo publicado por algunos docentes. El jueves y viernes entramos en el periodo de revisión de los documentos y el lunes se publica el listado de las postulaciones admitidas, o sea, que cumplen con los requisitos exigidos”, detalló Miranda.

Entre los candidatos que estarían presentando su documentación hoy, último día del periodo de postulaciones, se encuentra el docente Absalón Navarro, quien ha ocupado diversos cargos en la institución, entre los que destacan el de vicerrector de asuntos estudiantiles y director de centros regionales de la UNACHI. Navarro tiene programado un mitin en la Facultad de Contabilidad previo a la presentación de su postulación.

A las 11 de la mañana se estarían reuniendo los simpatizantes de Jorge López, quien se ha desempeñado como profesor en el Centro Regional Universitario de Barú en los últimos 25 años y como vicerrector de extensión desde agosto de 2024.