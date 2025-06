A lo nuevo hay que darle chance

El experimento del Mundial de Clubes de la FIFA digamos que no está al nivel que se esperaba. Goleadas de escándalo, partidos aburridos, aunque debo admitir que algunos han sido entretenidos, lo que se ha querido mostrar del torneo no ha sido la gran cosa. Tal vez sea los equipos participantes, el momento, el lugar, el mismo torneo, a veces hacer o querer tener más no significa lo mejor. Esto apenas comienza, ya se termina la primera jornada. Todo cambio es traumático, tal vez solo debamos acostumbrarnos al torneo para aceptarlo.