Los Kansas City Chiefs se quedan sin entrar a los playoffs de la NFL

En el que podría ser el fin de una dinastía en la liga de football americano (NFL), los Kansas City Chiefs se quedaron sin posibilidades de clasificarse a los playoffs tras 10 apariciones consecutivas en ellos al perder el domingo 16-13 con Los Angeles Chargers.

Los Chiefs, cuya última ausencia en la postemporada de la NFL fue en 2014, cayeron a un récord de 6-8 con esta derrota en casa, su tercera consecutiva y quinta en seis partidos.

Las victorias de los Buffalo Bills, Houston Texans y Jacksonville Jaguars confirmaron la eliminación de los Chiefs, poniendo fin a una racha histórica.

Kansas City jugó cinco de los últimos seis Super Bowls, ganando el título en 2020, 2023 y 2024, y perdiendo en 2021 contra Tampa Bay y a principios de este año contra Philadelphia Eagles.

El mariscal de campo Patrick Mahomes, líder de los Chiefs en esta era gloriosa, ha estado lidiando con una lesión en la rodilla izquierda esta temporada.

Fue reemplazado en el partido contra los Chargers por una lesión en la rodilla izquierda a falta de 1:53 minutos para el final.

Los Chiefs ya habían quedado eliminados de la lucha por el título de la división AFC Oeste y buscaban un puesto de comodín en los playoffs, pero la derrota de este domingo acabó con sus posibilidades de seguir en carrera.