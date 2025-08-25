Adaptarnos al clima

Las estructuras deportivas en Panamá deben adecuarse para que aficionados y atletas puedan practicar sin importar el día la hora, pero sobre todo el clima.

Al tener un clima tan cambiante, es importante que los estadios y centro deportivos, puedan contar con techos, para evitar, buena ventilación, y se construyan con los materiales adecuados para enfrentar las inclemencias de un país, con climas y microclimas propios de cada región. Cuántos eventos deportivos se tendrán que cancelar por tormentas que son pan nuestro de cada día.