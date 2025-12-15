Desfile de Navidad City of Stars generó más de $10 millones a la economía del país

El desfile de Navidad City Of Stars 2025, que realizó la Alcaldía de Panamá en la Calle 50, dejó un aporte económico de más de 10 millones de dólares, informaron de la comuna capitalina.

Unas 30 carrozas, 40 bandas y 52 delegaciones culturales, llenaron de luces y colores la Calle 50, impregnando de buena voluntad y energía navideña, la ciudad y el país.

Además, del Municipio agregaron que “el desfile del festival navideño City of Stars reunió más de 10 mil personas como participantes en las distintas delegaciones que recorrieron los 3. 5 kilómetros de la ruta”.

La Alcaldía de Panamá recordó que “destinó un presupuesto de 400 mil dólares en la organización y logística del desfile y el decorado de la ruta y la ciudad, incluyendo actividades artísticas durante todo el mes de diciembre”.

En tanto, la empresa privada invirtió 2 millones de dólares de manera directa activando la cadena económica que implica la confección de carrozas, mano de obra panameña entre diseñadores, artistas, compra de materiales, transporte y logística que llevó recursos económicos a más de 10 mil hogares panameños de forma directa.

“De igual forma se generó una importante inyección económica a través del sector hotelero, restaurantes transporte, seguridad, y para los microempresarios con aportes que superan los 3 millones de dólares”, según un comunicado de la alcaldía.

Añadieron en el escrito que, “la industria de la televisión involucrada en la transmisión del desfile invirtió cerca de 2 millones de dólares en la producción nacional e internacional de contenidos, transmisión y movilizaciones y otros 3 millones se generaron por la actividad relacionada a los más de 300 mil asistentes que llegaron de todos los rincones del país a disfrutar de este magno evento”.

Otros aportes

Unos 1.5 millones en entrega de insumos como agua, alimentos, juguetes y otros.

Más de 5 mil unidades de seguridad prestaron su servicio en el desfile garantizando orden y buen disfrute del evento.

A este impacto se le suma, la promoción internacional de la ciudad como destino turístico y su potencial para las inversiones.