Política

Exceso en gastos de campaña una causal para anular elecciones

Una vez concluida la discusión en la CNRE, se preparará el proyecto de ley que será llevado a la Asamblea Nacional en el mes de junio, donde los diputados determinarán qué se aprueba, para que el Ejecutivo sancione o no la ley

ML | La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) sesionando.
Thaylin Jiménez
02 de marzo de 2026

Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se encuentran en la fase final de revisión y consensos previos a la presentación formal de las propuestas de reforma al Código Electoral.

Actualmente, la Comisión se mantiene analizando el nuevo articulado relativo a la elección de los miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), tema del quinto y último bloque del paquete de reformas electorales.

Durante 34 sesiones, la comisión ha aprobado más de 35 propuestas, algunas en consenso y otras que han generado polémica. En la última reunión del 26 de febrero se incluyó el debate sobre el tema de la Nulidad de Elecciones y Proclamaciones; en este orden de ideas fue aprobada la modificación del numeral 15 del artículo 465 que establece como causal de demanda de nulidad haberse excedido los topes de gastos del financiamiento electoral, cuando se demuestre con prueba.

El artículo 498, sobre las causales por la cual un representante de corregimiento electo, principal o suplente puede perder su cargo, también fue objeto de una propuesta de cambio hecha por el partido Realizando Metas y en la misma los comisionados aprobaron que para solicitar la revocatoria de mandato de cualquier candidato se debe consignar una fianza similar a la estipulada en los casos de impugnación establecida en el artículo 471 del Código Electoral.

“Las propuestas se deben adecuar y poder cumplir con los electores que también tienen derecho a escoger sus candidatos independientes al Parlacen, como todos los partidos. También conocer cómo y cuántos se deben elegir. Todo eso hay que revisar”.

“Quisiera saber cómo será la papeleta, cómo van a participar los de libre postulación en esa papeleta del Parlacen, cuál sería la figura establecida y la cantidad de votos. Eso es lo primero que se debe explicar antes de analizar las propuestas”.

“Esta reforma responde al reciente fallo de la Corte Suprema, que ordena adecuar el mecanismo de elección (de los diputados del Parlacen) para que sea similar al utilizado en la escogencia de los parlamentarios a la Asamblea Nacional”.

Del Tribunal Electoral (TE) informan que se aspira culminar las sesiones de la CNRE en este mes de marzo
