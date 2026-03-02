$!Exceso en gastos de campaña una causal para anular elecciones

Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se encuentran en la fase final de revisión y consensos previos a la presentación formal de las propuestas de reforma al Código Electoral.

Actualmente, la Comisión se mantiene analizando el nuevo articulado relativo a la elección de los miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), tema del quinto y último bloque del paquete de reformas electorales.

Durante 34 sesiones, la comisión ha aprobado más de 35 propuestas, algunas en consenso y otras que han generado polémica. En la última reunión del 26 de febrero se incluyó el debate sobre el tema de la Nulidad de Elecciones y Proclamaciones; en este orden de ideas fue aprobada la modificación del numeral 15 del artículo 465 que establece como causal de demanda de nulidad haberse excedido los topes de gastos del financiamiento electoral, cuando se demuestre con prueba.

El artículo 498, sobre las causales por la cual un representante de corregimiento electo, principal o suplente puede perder su cargo, también fue objeto de una propuesta de cambio hecha por el partido Realizando Metas y en la misma los comisionados aprobaron que para solicitar la revocatoria de mandato de cualquier candidato se debe consignar una fianza similar a la estipulada en los casos de impugnación establecida en el artículo 471 del Código Electoral.