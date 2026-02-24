Aficionados, por la corona

El béisbol juvenil inicia su fase final esta semana. Aunque los carnavales dejaron a muchos panameños contando los centavos y el regreso a clases está a la vuelta de la esquina, el apoyo a estos talentosos jóvenes no debe decaer.

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se han destacado por tener una fanaticada alegre y perseverante; que estos partidos no sean la excepción. Hay que cerrar con broche de oro esta temporada y prepararse para el Campeonato Mayor, que inicia el próximo 13 de marzo. A ver: ¿cuál es la mejor barra de este campeonato juvenil?, ¿quién se gana la corona?